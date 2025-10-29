Арестовали участника СВО, сбившего насмерть двух девочек в Ревде

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца (до 26 декабря) Михаила Слободяна, сбившего троих девочек в городе Ревде. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух лиц. Фигурант признал вину, сообщил корреспондент «Ъ-Урал».

Авария произошла вечером 27 октября. Водитель не справился с управлением, сбил трех школьниц на перекрестке, а затем врезался в магазин. Две девочки девяти и семи лет погибли на месте, третью пострадавшую госпитализировали.

По данным гособвинения, в момент аварии господин Слободян был пьян. Также в его крови нашли следы наркотиков. Кроме того, фигурант ездил без прав.

Расследованием дела занимаются военные следователи, так как обвиняемый — участник специальной военной операции. Сообщается, что Михаил Слободян вернулся в город после тяжелого ранения. По вменяемой статье (п. «а», ч. 6 ст. 264 УК) ему грозит до 15 лет колонии.

Никита Черненко