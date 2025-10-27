Двое детей погибли в результате ДТП в Свердловской области

В Ревде Свердловской области автомобилист не справился с управлением и наехал на трех детей. Двое из них погибли.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, три девочки стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент на них наехал автомобиль Lada. Затем машина врезалась в здание супермаркета. За рулем находился 37-летний мужчина.

«В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение»,— написано в сообщении ГАИ.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших детей. На месте происшествия также работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.