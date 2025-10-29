Гладков доложил полпреду по ЦФО о ситуации с Белгородским водохранилищем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о встрече с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. По словам губернатора, обсуждалось в том числе восстановление плотины Белгородского водохранилища, разрушенной ударами ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

«Проговорили о действиях правительства Белгородской области в части защиты плотины»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Иных подробностей он не привел.

Белгородское водохранилище находится на реке Северский Донец, на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится около села Безлюдовка. В хранилище впадают реки Топлинка, Разумная, вытекает Северский Донец. Полный объем хранилища составляет 76 млн кубических метров при нормальном подпорном уровне.

Донный водовыпуск, обеспечивающий пропуск воды ниже водохранилища, был поврежден в результате ударов 24 и 25 октября. Также была нарушена герметичность обоих сегментных затворов. Из-за этого уровень воды в хранилище упал на один метр. Сейчас в хранилище введен режим ЧС, идут восстановительные работы. 25 октября господин Гладков сообщал, что в случае разрушения плотины несколько населенных пунктов могут быть затоплены со стороны Харьковской области Украины. В тот же день власти организовали эвакуацию в ПВР для жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино. По словам губернатора, в селах, находящихся под угрозой подтопления, живут около тысячи человек.

Полина Мотызлевская