Путин отметил работу военкоров в зоне СВО

Президент Владимир Путин отметил героизм военных корреспондентов, которые освещают события военной операции на Украине. На встрече с раненными военнослужащими в московском госпитале президент пообещал «нацелить людей творческих профессий» на освещение подвигов российских военных.

Президент России Владимир Путин (второй слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы обязательно будем это делать (помнить о боевых подвигах — ''Ъ''.)... Вы, наверное, тоже видели, тех же самых журналистов, военных корреспондентов, они же тоже под пулями ходят и потери несут»,— сказал Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим (цитата по «РИА Новости»).

С февраля 2022 года в зоне проведения боевых действий погибли более 30 российских журналистов. Среди них — корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов, Александр Федорчак и Сергей Еремин, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, военкоры «РИА Новости» Ростислав Журавлев и Иван Зуев.

Полина Мотызлевская