Директор лицея №31 стал почетным гражданином Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер присвоил звание почетного гражданина региона директору физико-математического лицея №31 Челябинска Александру Попову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Директор лицея получил звание «за большой вклад в развитие системы образования в Челябинской области».

Александру Попову 76 лет. Он руководит лицеем №31 более 30 лет. Является заслуженным учителем РФ, членом Союза писателей России, автором 28 поэтических сборников и циклов рассказов. Был награжден медалью Антона Макаренко за педагогические достижения. В 2015 году стал почетным гражданином Челябинска.

Физико-математический лицей №31 в Челябинске входит в топ-3 рейтинга российских школ по конкурентоспособности выпускников.

Виталина Ярховска