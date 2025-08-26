Челябинский лицей вошел в топ-3 школ по конкурентоспособности выпускников

Физико-математический лицей №31 в Челябинске занял третье место в рейтинге российских школ по конкурентоспособности выпускников 2025 года, следует из исследования рейтингового агентства RAEX.

За год челябинское образовательное учреждение поднялось на одну позицию, обогнав лицей «Вторая школа» из Москвы. Второе и первое место также заняли специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета имени Ломоносова и физтех-лицей имени Капицы (Долгопрудный, Московская область).

В рейтинг также попал Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (ЧОМЛИ). Если в 2024 году учреждение занимало 68 место из 300, теперь оно поднялось до 43-го. На 169 позиции оказался лицей №97 Челябинска (в прошлом году был на 141-й), а на 189-ой — лицей №67 (был 288-й). В списке на 237 месте оказался лицей №11, который в 2024-ом не включали в рейтинг. Такая же ситуация — с челябинской гимназией №1, расположившейся на 259 позиции, и магнитогорской школой №56 с углубленным изучением математики (285 место).

Примечательно, что в 2025 году в список не прошли озерский лицей №39, снежинская гимназия №127 имени академика Аврорина, городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова и магнитогорская школа №5 с углубленным изучением математики.

Виталина Ярховска