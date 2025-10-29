Минпромторг РФ передумал судиться с орловским заводом станков

Министерство промышленности и торговли РФ отказалось от иска, поданного в Арбитражный суд Орловской области к местному ООО «Прохим». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Ведомство требовало взыскать с предприятия 18,9 млн руб., подробности в документах не раскрываются. Других споров между организациями в судебной системе не фиксировалось. По данным «СПАРК-Интерфакс», в ноябре 2024 года «Прохим» получил от Минпромторга финансовую поддержку в размере 48 млн руб. в форме субсидий и грантов. В иске могла идти речь о возврате части указанных выплат.

По данным Rusprofile, ООО «Прохим» зарегистрировано в Орле в апреле 2002 года. Основной вид деятельности — производство оборудования для текстильной и швейной промышленности, филиалов и представительств не имеет. Учредителем предприятия является Сергей Фиронов, генеральным директором с сентября 2019 года — Яков (Сергеевич) Фиронов. По итогам 2021 года выручка общества составила 122,4 млн руб., чистая прибыль — 17,4 млн руб. Более актуальные данные о финансовых результатах компании отсутствуют.

Анна Швечикова