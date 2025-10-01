Минпромторг РФ судится с орловским заводом станков из-за 19 млн рублей

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск Министерства промышленности и торговли РФ к местному ООО «Прохим». Ведомство требует взыскать с предприятия 18,9 млн руб. Иск был принят к производству, его рассмотрят 20 октября. Информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», в ноябре 2024 года «Прохим» получил от Минпромторга финансовую поддержку в размере 48 млн руб. в форме субсидий и грантов. В иске может идти речь о возврате части указанных выплат.

ООО «Прохим» зарегистрировано в Орле в апреле 2002 года. Основной вид деятельности — производство оборудования для текстильной и швейной промышленности, филиалов и представительств не имеет. Учредителем предприятия является Сергей Фиронов, генеральным директором с сентября 2019 года — Яков (Сергеевич) Фиронов. По итогам 2021 года выручка общества составила 122,4 млн руб., чистая прибыль — 17,4 млн руб. Более актуальные данные о финансовых результатах компании отсутствуют.

В 2024 году для промышленных предприятий Орловской области предусматривались такие меры поддержки, как выдача займов (от 50 до 200 млн руб.), компенсация процентных платежей по кредитам, а также поддержка развития Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выпуска новых видов импортозамещающей продукции.

Анна Швечикова