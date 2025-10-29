Швейцария лишила инвесторов из РФ возможности подавать против нее иски в арбитражи

Швейцария решила отказать гражданам России и Белоруссии в преимуществах договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Об этом говорится в письме директора Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Хелен Будлигер Артьеды в адрес депозитария ДЭХа — секретариата Энергетической хартии. С текстом ознакомились «Ведомости».

В преимуществах отказывают любому юрлицу, «находящемуся в собственности или под контролем граждан России или Белоруссии и не осуществляющему существенной предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, и любым инвестициям инвестора России или Белоруссии». Упомянутые преимущества касаются части III ДЭХа — она посвящена инвестициям и регулирует справедливые, безопасные и прозрачные условия для инвестиций между сторонами.

Отказ в преимуществах объясняют статьей 17 ДЭХа. Согласно ей, преимуществ договора могут лишиться руководители юрлица, которое не ведет «существенной предпринимательской деятельности» на территории стороны, в которой учреждено. Также отказать в преимуществах могут, если инвестиции осуществляет инвестор из государства, с которым сторона не поддерживает дипломатические отношения.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», считают, что решение Швейцарии лишает российских истцов возможности судебной защиты по ДЭХ. Как отмечает Илья Рачков (NSP), арбитражные трибуналы, скорее всего, будут отказывать в рассмотрении таких исков против Швейцарии по proceduralным причинам — из-за отсутствия компетенции.

Госпожа Артьеда отметила в письме, что Швейцария ввела санкции против России и Белоруссии после начала боевых действий на Украине. Эти меры также запрещают сделки с российскими и белорусскими инвесторами. Если предоставить гражданам этих стран преимущества по ДЭХу, санкции будут нарушены, сообщила она.

Договор к ДЭХ был принят в 1994 году. Его ратифицировали 30 стран, включая страны ЕС, Японию, Австралию и Монголию. Россия и Белоруссия не ратифицировали ДЭХ, но заявили о намерении придерживаться его духа и буквы до ратификации национальными парламентами.