Путин об испытаниях «Посейдона», ракете «Буревестник» и журналистах в зоне окружения

Владимир Путин приехал в военный госпиталь в Москве, чтобы навестить раненых бойцов. Президент рассказал об испытании нового подводного аппарата «Посейдон», ракете «Буревестник» и боевом дежурстве комплекса «Сармат», а также предложил прекратить боевые действия в зоне окружения ВСУ под Купянском и Красноармейском, чтобы пустить туда журналистов. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре) и начальник Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка Министерства обороны России Павел Крайнюков (второй справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

О новом вооружении

РФ вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Способов его перехвата не существует.

Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».

«Сармат» скоро встанет на боевое дежурство.

«Буревестник» имеет безусловные преимущества — Россия может гордиться достижениями учёных и специалистов.

Ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут применять в лунной программе.

Электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах.

Об окружении ВСУ