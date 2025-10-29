Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин об испытаниях «Посейдона», ракете «Буревестник» и журналистах в зоне окружения

Путин: Россия провела испытания подводного беспилотника «Посейдон»

Владимир Путин приехал в военный госпиталь в Москве, чтобы навестить раненых бойцов. Президент рассказал об испытании нового подводного аппарата «Посейдон», ракете «Буревестник» и боевом дежурстве комплекса «Сармат», а также предложил прекратить боевые действия в зоне окружения ВСУ под Купянском и Красноармейском, чтобы пустить туда журналистов. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин (в центре) и начальник Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка Министерства обороны России Павел Крайнюков (второй справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

О новом вооружении

  • РФ вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Способов его перехвата не существует.
  • Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».
  • «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство.
  • «Буревестник» имеет безусловные преимущества — Россия может гордиться достижениями учёных и специалистов.
  • Ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут применять в лунной программе.
  • Электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах.

Об окружении ВСУ

  • Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.
  • Руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан и военнослужащих.
  • ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника.
  • Российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.
  • Беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций.
  • Все, кто находится на фронте, ведут себя героически.
  • ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед.

