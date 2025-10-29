Путин об испытаниях «Посейдона», ракете «Буревестник» и журналистах в зоне окружения
Путин: Россия провела испытания подводного беспилотника «Посейдон»
Владимир Путин приехал в военный госпиталь в Москве, чтобы навестить раненых бойцов. Президент рассказал об испытании нового подводного аппарата «Посейдон», ракете «Буревестник» и боевом дежурстве комплекса «Сармат», а также предложил прекратить боевые действия в зоне окружения ВСУ под Купянском и Красноармейском, чтобы пустить туда журналистов. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (в центре) и начальник Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка Министерства обороны России Павел Крайнюков (второй справа)
Фото: пресс-служба президента РФ
О новом вооружении
- РФ вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Способов его перехвата не существует.
- Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».
- «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство.
- «Буревестник» имеет безусловные преимущества — Россия может гордиться достижениями учёных и специалистов.
- Ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут применять в лунной программе.
- Электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах.
Об окружении ВСУ
- Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.
- Руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан и военнослужащих.
- ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника.
- Российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.
- Беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций.
- Все, кто находится на фронте, ведут себя героически.
- ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед.