Восточные районы Ростовской области показали рекордные урожаи зерна в 2025 году

Ремонтненский и Зимовниковский районы Ростовской области стали лидерами по производству зерновых культур — первый показал рекордную урожайность в 38,3 ц/га, второй собрал наибольший в регионе валовой намолот зерна в 679,3 тыс. тонн. Оба района расположены на востоке области и относятся к зоне рискованного земледелия. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Регион сохраняет ведущие позиции в стране по выпуску зерновых культур, подсолнечника, молока, яиц и овощей, несмотря на сложные погодные условия последних лет. За пять лет селекционеры области создали 68 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур»,— отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам руководителя региона, донские предприятия занимают второе место в России по выпуску подсолнечного масла. В области продолжается реализация инвестпроектов по глубокой переработке сырья, которые позволят дополнительно перерабатывать до одного миллиона тонн продукции в год.

Валентина Любашенко