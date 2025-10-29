«Montegrappa решила рассказать историю языком ремесла»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие аксессуары итальянский бренда, а также Louis Vuitton и L’Epee 1839 выпустили в честь годовщины первого полета человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elmo & Montegrappa Фото: Elmo & Montegrappa

Montegrappa представила ручку Montgolfier, посвященную первому полету человека. В сентябре 1783 года братья Монгольфье подняли в небо первый воздушный шар — прямо над Версалем, под пристальным взглядом Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Итальянская Montegrappa решила рассказать эту историю языком ремесла. Купол колпачка повторяет орнаменты шара XVIII века, по ободу — зодиакальное кольцо эпохи Просвещения, а в центре — львиная голова, символ ума и силы. На корпусе — золотой орел, а клип ручки выполнен в виде витого каната. Серия лимитирована — 280 экземплярами в честь 280-летия Жак-Этьена Монгольфье.

Не только Montegrappa вспоминает этот полет и юбилей. Дом Louis Vuitton в начале года выпустил настольные часы Montgolfiere Aero — прозрачный купол-шар, где время буквально парит в воздухе. А часовщики L’Epee 1839 в мае представили скульптурные часы Imperial Hot Air Balloon с эмалью и миниатюрным механизмом.

Анна Минакова