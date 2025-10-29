«Город в 1920-1930-е гремел по части архитектуры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о знаменательных проектах, которые были реализованы здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ивановский конструктивизм: этот удивительный город, который едва насчитывает около 150 лет существования, в 1920-1930-е гремел по части архитектуры. Ну как уверяют ивановские краеведы Саша Травин, Миша Денежкин (привет им), в те годы даже думали переносить сюда столицу. А что? Революционные рабочие традиции сильны, да и от границы с супостатами подальше на 300 км. Мне в части конструктивистских замыслов город напомнил Екатеринбург, который так же переполнен архитектурными шедеврами и тоже стремился стать столицей.

Вернемся в Иваново. Начнем с пересечения улицы Красной Армии и Театральной в самом центре города. Здание Иваново-Вознесенского сельскохозяйственного банка, сокращенно Ивсельбанка, 1927 год, архитектор Виктор Веснин. Сохранилось оно в идеальном состоянии. А напротив расположилась Ивановская филармония с потрясающим остеклением. Автор неизвестен. Рядом, на улице Варенцовой, здание Облпотребсоюза архитектурного авторства Ильи Голосова, это 1929 год. Какие глыбы строили в провинциальном Иваново-Вознесенске!

Ну а на одной из главных городских артерий — Шереметевском проспекте стоит бывшая гостиница «Центральная» 1930 года. Или вот пешеходный Аптечный переулок — это, опять же, самый центр с чудесными ресторанчиками и первым корпусом не достроенного до конца Дома Советов, который в народе называют «Трамвай». В 1930-е годы и не только в Иванове (но и, например, в Калининграде) объявили конкурс проектов на постройку Дома Советов; в здании должны были находиться практически все органы власти только что образованной Ивановской промышленной области. Победу в конкурсе одержал проект ленинградца Владимира Гальперина. Ивановский Дом Советов, по его замыслу, должен был состоять из длинного четырехэтажного корпуса вдоль Аптечного и такого же трехэтажного строения вдоль улицы 10-го Августа. В торце размещалась бы пристройка с балконом — таким образом планировалась трибуна для ивановского руководства. Построено было только первое здание, оно сейчас в жутком состоянии в то время как на противоположной стороне сохранились любовно отреставрированные домики XIX века. Традиционный ивановский микс.

Дмитрий Буткевич