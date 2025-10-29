В России в преддверии сезона распродаж мошенники совершенствуют тактики обмана рядовых покупателей и бизнеса. В частности, растет количество атак через взломанные аккаунты блогеров-миллионников в соцсетях, свидетельствует совместное исследование МегаФона и «Лаборатории Касперского». На стабильно высоком уровне остается общее число регистрируемых фишинговых ресурсов. Наиболее распространена подделка страницы розыгрышей призов, якобы приуроченных к распродажам. Бизнес также страдает от злоумышленников. В третьем квартале число аккаунтов с признаками мошеннической активности, нацеленных на электронную торговлю, выросло в три раза по сравнению с первым.

Uber запустит 100 тыс. беспилотных такси в партнерстве со Stellantis, Nvidia и Foxconn. Сервис начнет работать в 2027 году, а его парк со временем должен достичь 100 тыс. беспилотных автомобилей. Автомобили для проекта будет поставлять Stellantis. Первая партия выйдет только в 2028 году. Nvidia предоставит партнерам свою платформу развития беспилотных автомобилей. Foxconn будет отвечать за внедрение ПО в аппаратуру будущих роботакси. Изначально сервис будет работать только в США.

«Яндекс» продал 1 млн умных устройств в третьем квартале, а выручка от их продажи выросла на 40% в квартальном выражении. Эти показатели охватывают весь модельный ряд, говорится в релизе. Всего с момента запуска умных устройств «Яндекса» их было продано 17,5 млн штук.