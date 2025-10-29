Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о проекте «Шведский рецепт» и его задачах.

Путешествия назначены врачами — на необычную кампанию обратили внимание пользователи соцсетей. Согласно опубликованным роликам, Швеция — первая страна в мире, которую «доктор прописал». Женщина на видео в белом халате наполовину погружена в заледеневшее озеро и невозмутимо говорит на камеру, что классическая сауна активизирует нашу парасимпатическую нервную систему и способствует глубокому расслаблению. Затем дама в халате оказывается среди посетителей сауны, а после, надевая солнечные очки, напоминает зрителям, что солнце в Швеции не садится в течение 100 дней, так что светотерапия обеспечена.

Цель проекта «Шведский рецепт» — вовлечь широкую общественность в изучение возможностей скандинавской природы. Здесь самое время вспомнить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, природа действительно лечит от стресса, улучшает настроение и снижает риск развития хронических заболеваний. И несмотря на забавную подачу, создатели ролика от Visit Sweden привлекли медиков из США, Великобритании, Нидерландов и Германии, чтобы определить «пять занятий на природе в Швеции, которые могут улучшить здоровье». Среди них оправданно оказались купание в лесном озере, наблюдение за птицами и прочие активности. К трем шведским привычкам, которые могут сбалансировать рутину, решено отнести, например, размеренные перерывы на кофе или купание в холодной воде после сауны. Выводы специалистов подкреплены научными источниками.

В начале прошлого столетия подобный маркетинг применяла Швейцария, призывая приезжать лечиться пациентов с туберкулезом, напоминает BBC. Теперь Швеция решила сделать свою природу объектом рекламы. Вспоминается еще забавный ролик, снятый норвежцами, где житель Осло указывает на сплошные недостатки города и задается вопросами, зачем туда приезжать и город ли это вообще. Странные шутки скандинавов поняли не все, и даже местные жители ворчали. Но вирусное видео набрало 20 млн просмотров.

Яна Лубнина