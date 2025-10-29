«Рекорд Натальи Лисовской держится уже 38 лет»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о достижениях атлетов, к которым до сих пор никто не смог приблизиться.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Среди спортивных рекордов, которые принято называть «вечными», есть два по-настоящему уникальных. В конце 1980-х Наталья Лисовская толкнула ядро на 22,63 м. Мир до сих пор не понимает, как 4-килограммовый снаряд, пущенный женской рукой, мог пролететь четверть футбольного поля. Ведь сейчас даже чуть за 20 м ядро толкают единицы и тут же выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира. Удивительно, но муж чемпионки Юрий Седых, метатель молота, также автор «вечного рекорда», который не побит до сих пор. Он отправил 7-килограммовый снаряд на 86,74 м.

Казалось бы, с такими достижениями уникальные спортсмены, став семьей, должны были почивать на лаврах и тренировать подрастающее поколение. Но в те времена все это в нашей стране было никому не нужно. Семейная пара переехала во Францию, и завершали карьеру советские спортсмены уже там. В 2010 году их дочь Алексия Седых даже выступала в «Лужниках» под французским флагом на юношеских соревнованиях. Она, как и ее легендарный отец, метала молот. Но добиться серьезных результатов на взрослом уровне у девушки не получилось. В 2021 году не стало Юрия Седых. Он умер от сердечного приступа в 66 лет. Наталья Лисовская до сих пор живет во Франции. В нашей стране о невероятных рекордсменах почти не вспоминают, но разве что в те редкие случаи, когда кто-то из мировых звезд легкой атлетики получает хотя бы призрачные шансы просто приблизиться к их достижениям. Только вот это мало у кого получается. Рекорд Лисовской держится уже 38 лет, а достижение Юрия Седых — на год меньше.

Владимир Осипов