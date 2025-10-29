Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте японского производителя электроники.

Московский завод им. Лихачева, как известно, выпускал не только грузовики, автобусы и правительственные лимузины. В номенклатуре продукции ЗИЛа были самые разные товары народного потребления: дверные ручки, утюги, велосипеды, детские игрушечные экскаваторы, которые в хорошем состоянии сегодня на антикварном рынке стоят приличных денег, ну и конечно же, холодильники. Они служили иногда по нескольку десятков лет, сначала в квартирах, а потом на дачах. Выпущенные в середине 1950-х образцы к розетке подключались через трансформатор, довольно шумную и увесистую коробку, преобразующую 127 вольт в 220. К 1960-м электросеть почти повсеместно в стране повысила напряжение. Был даже такой анекдот. Ребенок спрашивает: «Мама, а что такое трансформатор?» «А это вроде твоего папы: получает 220, отдает 127, а на остальное гудит».

Кстати, автомобильные предприятия выпускали еще и холодильники не только у нас в стране. В прошлом веке в Америке можно было, например, купить такое оборудование у Ford или General Motors. Но вот мы дожили до времени, когда ситуация поменялась с точностью до наоборот. Став электрическим, автомобиль теперь по конструкции не сложнее бытовой техники, а потому выпустить его по силам даже тем, кто во времена двигателей внутреннего сгорания об этом даже не помышлял. Так, свой проект представила японская компания Sharp. Это минивэн, который позиционируется как «продолжение гостиной». И интерьер машины может действительно превращаться в подобие комнаты. Водительское кресло разворачивается против хода, в салоне появляется раскладной столик, удобства добавляет ровный пол. По задумке, электромобиль снабжен искусственным интеллектом и способен синхронизироваться с домашней техникой вроде тостера или холодильника. Технические характеристики электромобиля Sharp, а также планы по его серийному выпуску будут объявлены в ходе Mobility Show, автомобильной выставки, которая начнет свою работу в Токио буквально на днях.

Дмитрий Гронский