Путин навестил раненых бойцов в Центральном военном госпитале им. П. В. Мандрыка

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. Там он навестил раненых участников боевых действий на Украине.

«То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, — это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу»,— сказал господин Путин. Он также пожелал бойцам скорейшего выздоровления.

Президент приехал в госпиталь с иконами, которые подарили ему на день рождения бойцы. Кадры со встречи публикует журналист Павел Зарубин. По его словам, на иконах остались следы от осколков и пуль.