В Сеуле заявили о готовности Трампа помочь Южной Корее с атомными подлодками

Лидеры США и Южной Кореи Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён договорились провести дополнительные обсуждения по вопросу расширения арсенала атомных подводных лодок Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По данным агентства, президент США Дональд Трамп поддержал планы властей Южной Кореи развивать инфраструктуру атомных подводных лодок в стране.

«Президент Ли высоко оценил роль союза Республики Корея и США в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе и обсудил вопрос увеличения расходов на оборону и ввода в эксплуатацию атомных подводных лодок в ответ на быстро меняющуюся обстановку безопасности в регионе в эпоху после окончания холодной войны»,— сообщил на брифинге глава Управления национальной безопасности Ви Сон Рак после переговоров Ли Чжэ Мёна с Дональдом Трампом (цитата по «Рёнхап»).

По словам спикера, на переговорах Дональд Трамп согласился с тем, что Южной Корее необходимо развивать потенциал атомных подводных лодок в ответ на такие же действия Северной Кореи, заявив, что «развитие ядерного оружия Северной Кореей серьезно угрожает безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Американский лидер предложил провести дополнительный раунд консультаций по этому вопросу.

Сообщалось, что на переговорах, которые лидеры США и Южной Кореи провели ранее сегодня, Ли Чжэ Мён попросил Дональда Трампа о поставках топлива, которое используется для атомных подводных лодок. Южнокорейский лидер заявил, что Сеул не преследует цели «строить подводные лодки с ядерным вооружением». Задача, как заверил он, состоит в том, чтобы построить «несколько подводных лодок, оснащенных обычным оружием».

В апреле 2023 года по результатам саммита президентов США и Республики Корея была подписана Вашингтонская декларация, которая разрешила американским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту заходить в порты Южной Кореи. Поводом для расширения сотрудничества называлась ядерная угроза со стороны КНДР. При этом о передаче Южной Корее атомных лодок в документе речи не шло.

Анастасия Домбицкая