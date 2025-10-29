Депутат Иткин предложить отмечать 8 августа День работников креативных индустрий

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли проект закона об установлении 8 августа Дня работников креативных (творческих) индустрий. Инициативу разработал депутат Павел Иткин (ЛДПР), указано на сайте парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показ финалистов конкурса "Новые имена в моде" в Доме Ленинградской Торговли (ДЛТ) в апреле 2025 года. Демонстрация коллекции "Аквариумистика" дизайнера Марии Вагачевой.

Актуальность ввода памятной даты обусловлена ключевой ролью сектора креативных индустрий в социально-экономическом и культурном развитии Северной столицы, отмечает автор идеи. Петербург занимает вторую строчку по развитию креативных индустрий среди регионов России. По состоянию на 2023 год в сферах искусства в городе задействовано свыше 183 тыс. человек. Это мода и дизайн, архитектура, исполнительское искусство и кино, гастрономия и прочие.

Господин Иткин в пояснительной записке указал, что выбор числа обусловлен днем принятия Федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Такую же дату выбрали в Республике Башкортостан.

«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать дальнейшей институционализации креативных индустрий в Санкт-Петербурге, формированию позитивного имиджа города как ведущего центра творчества и инноваций, а также станет важным фактором для привлечения молодежи и инвестиций в данный перспективный сектор экономики»,— заключил парламентарий.

Татьяна Титаева