Контент берет рубежи

Громкие кинопремьеры и нескончаемый поток контента — так было раньше. А сейчас? Игроки рынка отмечают, что за последние три года стоимость производства сериалов в России выросла почти в пять раз, что естественным образом отражается и на их количестве. Помимо этих расходов, еще и налоги на зарубежный контент. Медиакомпании уже обратились в Минцифры с просьбой продлить действие налоговых льгот на распространение произведений иностранных правообладателей, чтобы предотвратить резкий скачок цен и поддержать развитие отрасли. С подробностями — Анна Кулецкая.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава киностудии TeamFilms Теймур Джафаров поделился, с какими вызовами индустрия сериалов столкнется в ближайшем будущем: «В 2026 году повышение НДС и снижение порога для ИП с 60 млн руб. до 10 млн руб. приведет к тотальному коллапсу и даже невыполнению студиями-производителями уже подписанных контрактов. Но это, наверное, не ограничивает рост рынка с точки зрения количества, а рост рынка с точки зрения качества контента. Потому что, чтобы сделать хорошо, нужно много денег. С введением вот этих налоговых новых инициатив сериал станет дороже».

При этом, как отмечают эксперты, рынок ищет баланс и инвестирует в новые проекты, чтобы удержать зрительское внимание. Гендиректор компании «Интернет-видео» Алексей Бырдин отмечает, что увеличение затрат компаний неизбежно приведет к росту цен для конечного потребителя: «Конкуренция есть, многие компании нивелируют расходы и риски тем, что выпускают проекты, либо произведенные совместно, либо выпускают их в так называемых коэксклюзивах. Факторов, влияющих в большую сторону на затраты онлайн-кинотеатров, уже множество. И повышение НДС, и повышение затрат на производство».

Глобальный рынок столкнулся с новой реальностью. Мировые гиганты, которые вкладывали миллионы в новые сериалы и блокбастеры, признают, что время неограниченных бюджетов закончилось. Индустрия учится считать деньги в новых экономических условиях. Однако в России ситуация развивается по своему сценарию и не так печально. Если сравнивать стоимость подписок, то у зарубежных игроков это совсем другие деньги.Но и они меняют политику, например, Disney+ повысил тариф с $16 до $19, а Netflix — с $15 до $18. В России онлайн-кинотеатры тоже пересмотрели цены. У Premier показатель вырос на треть, а у Okko — в полтора раза.

Но тем не менее аудитория продолжит интересоваться искусством, уверен директор Института исследований культуры Высшей школы экономики Виталий Куренной: «Это касается прежде всего развитых обществ. Экономика creators’ economy — действительно быстрорастущий сектор. Во-первых, как правило, такая полупрофессиональная деятельность не основной вид занятий, люди где-то еще работают, а на досуге, что называется, креативят. Да, сам рост показывает, что на это есть спрос».

При этом, как отмечают эксперты, интерес к культуре и искусству растет даже в условиях экономических сложностей и выхода на первое место базовых потребностей.