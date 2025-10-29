Ростовская область нарастила турпоток на 9% благодаря длинным выходным

Бронирования отелей на ноябрьские праздники в южных регионах России увеличились на 9-28% по сравнению с прошлым годом благодаря трехдневным выходным и улучшению транспортной доступности. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

«Спрос на внутренние короткие поездки в межсезонье повысился, так как россияне воспринимают такие поездки как возможность сменить обстановку и получить новые впечатления при более низких ценах на 7-15% в сравнении с высоким сезоном», — отметил Директор АТАГ Александр Брагин.

По словам господина Брагина, самостоятельные бронирования через агрегаторов выросли в Ставропольском крае на 28%, в Краснодарском крае — на 16,5%, в Ростовской области — на 9%.

В Ростовской области туристы чаще бронируют жилье в Ростове-на-Дону, Таганроге и Каменске-Шахтинском. «Яндекс Путешествия» отмечает значительное число бронирований в Старой Станице и Кочетовской, при этом лидером роста стал Таганрог с показателем 87%.

Брагин отметил, что Ростовская область набирает популярность у транзитных автотуристов, направляющихся в Крым и Краснодарский край. Поскольку ноябрьские праздники совпадают с осенними школьными каникулами, многие путешественники возвращаются домой через Ростов-на-Дону и задерживаются в городе на один-два дня.

По данным аналитиков, в Ростовской области туристы выбирают отели без звезд (26%), трехзвездочные отели (24%), апартаменты (19%), четырехзвездочные отели (12%), гостевые дома (11%), пятизвездочные отели (5%), отели одна-две звезды (2%) и хостелы (1%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в сентябре 2025 года число бронирований отелей в Ростовской области увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. На регион приходится 2% от общего числа бронирований в России. За первое полугодие турпоток в область вырос в 1,4 раза до 1,2 млн туристов.

Валентина Любашенко