WSJ узнала о планах OpenAI выйти на биржу к 2027 году

Американская ИИ-компания OpenAI может выйти на биржу в 2027 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их информации, это будет одно из крупнейших первичных размещений акций (IPO) в истории.

Такой шаг стал возможен после реструктуризации компании. OpenAI была переведена из статуса НКО в статус корпорации, действующей в общественных интересах (PBC) с коммерческим подразделением, и переименована в OpenAI Group PBC. Ее контролирует OpenAI Foundation, которая зарегистрирована в качестве НКО.

После реструктуризации OpenAI Group PBC сможет без ограничений привлекать финансирование и капитал. Гендиректор компании Сэм Альтман заявлял, что IPO — наиболее вероятный путь развития компании. Однако конкретных планов по срокам пока нет. Источники WSJ отметили, что обсуждение IPO носит предварительный характер. Его могут перенести или отменить.