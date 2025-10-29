Маликов предложил включить песни «Самоцветов» в школьную программу

Народный артист Дмитрий Маликов предложил включить в школьную программу изучение песен ансамбля «Самоцветы». По его словам, Минпросвещения могло бы внести некоторые композиции ансамбля в список рекомендованных к изучению на уроках музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель и руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Создатель и руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

«Я и моя сестра Инна исполняем хиты родителей — ансамбля "Самоцветы": "Не надо печалиться". Молодежь поет их вместе с нами! Эти мелодии как генетический код. Их было бы прекрасно изучать на уроках музыки»,— сказал артист в интервью ТАСС.

По его словам, такие песни несут «культурную преемственность» и могут помочь молодежи лучше понять отечественную музыкальную традицию.

В августе Минпросвещения подготовило список патриотических песен, которые будут петь в школах на уроках музыки. В перечень вошли 37 композиций, в том числе «Моя Россия» певца Shaman (Ярослав Дронов), «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова. Над составлением списка работала экспертная группа. В нее вошли в том числе дирижер Валерий Гергиев, актер Евгений Князев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Полина Мотызлевская