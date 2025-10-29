Спорная Мьянма

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз. Граждане обеих стран смогут находиться на территории государства-партнера с туристическими или деловыми целями до 30 дней без оформления документов. В сети набирают просмотры видео о самом дешевом, красивом и опасном отдыхе в Юго-Восточной Азии с посещением древних буддистских храмов, обедом за $1 и шансом попасть в рабство. Насколько опасен отдых в стране, где в 2021 году стартовал новый виток гражданской войны? Разбиралась Юлия Савина.

Перелет в Янгон с одной пересадкой обойдется примерно в 110 тыс. руб. И это будет самая затратная часть путешествия. Еда, проживание и экскурсии в Мьянме стоят настолько бюджетно, что в это трудно поверить, рассказывает тревел-блогер Ирина Фея: «Доехать из аэропорта в центр Янгона стоило где-то $4-5. Пяятизвездный отель можно снять в прекрасном районе, очень хорошего уровня за $30. Причем, если смотреть на агрегаторах, цены будут выше, но на месте раза в три-четыре меньше.

Мы пытались в один день потратить $100 на четверых, но не смогли этого сделать. Ели в ресторанах, заходили в кофейни, передвигались только на такси, посещали достопримечательности, брали гида. Даже вечером прошлись по улице с барами, и там мы потратили за несколько часов $10 на четверых».

Большая часть туристов — самостоятельные путешественники, которые объездили полмира и наконец добрались до Мьянмы, отмечают местные гиды. Это страна политических противоречий, но гостям здесь рады. Главное, соблюдать установленные правила безопасности, говорит трэвел-эксперт по Мьянме Андрей Трофимов: «В некоторых регионах периодически идут военные действия. Иностранным туристам не продадут на эти территории никакие билеты. Невозможно и арендовать авто с водителем, который согласится повести туриста в регионы с нестабильной политической обстановкой. В туристических локациях, где текущая власть контролирует обстановку, огромное количество блокпостов. В наиболее привлекательные, наиболее известные, знаковые туристические места, такие, как озеро Инле, Баган, Янгон, Мандалай, вполне безопасно путешествовать».

Индивидуальные туры в страну стоят от $2,5 тыс. И компаний, предоставляющих такой пакет, единицы, потому что агентства несут ответственность за маршрут вплоть до уголовной, в случае если у отдыхающих что-то пойдет не так. Ждать прямых перелетов и чартеров в ближайшее время не стоит, прогнозирует генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «С одной стороны, хорошая экскурсионная программа: пагоды XII-XIV веков, очень интересная древняя буддистская культура. Есть зачатки пляжного отдыха. Да, это не Таиланд, не Вьетнам, но несколько пляжных отелей уже появилось. Действительно есть проблемные зоны — часть страны, которую правительственные войска не контролируют. Мы знаем многочисленные истории попадания россиян, да и не только россиян ,в рабство на этой территории. Людей завозят из Таиланда, из других стран, из Лаоса. Были негативные случаи и с туристами».

Самое опасное в Мьянме — предложения о работе. Случаи исчезновения людей связаны именно с ними. В сети обсуждают истории, когда уехавшие, якобы в IT-компании специалисты, оказывались в нелегальных колл-центрах, работая за еду, или вовсе исчезали без вести.

Юлия Савина