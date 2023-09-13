У Западно-Сибирского отделения Сбербанка сменился руководитель

Роман Дубинский стал новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка. Его уже представили губернатору Тюменской области Александру Моору, сообщил информационный центр правительства региона.

Роман Дубинский работает в Сбербанке с 2013 года. Ранее он был управляющим в Салехардском и Астраханском отделениях. Господин Дубинский получил высшее образование по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» в Тюменском индустриальном институте, в Тюменском государственном университете по специальности «Финансы и кредит» и в London Business School.

По словам председателя Уральского Сбербанка Дмитрия Суховеркова, господин Дубинский имеет большой опыт взаимодействия с властями и бизнес-сообществом Тюменской области.

Ранее управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка был Евгений Светлов, на должность его назначили в 2020 году. Ранее господин Светлов возглавлял подразделение банка в Зауралье.

Западно-Сибирское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка с 2018 года. Сеть включает 98 офисов банка в Тюмени и на юге региона.

Ева Коршунова

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