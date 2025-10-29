АТОР: туроператоры не получали жалоб от россиян на Кубе из-за урагана «Мелисса»

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на Кубе из-за урагана «Мелисса», сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что ураган не задел популярные у россиян курорты в провинции Ольгин.

«Мелисса» прошла примерно в 700-750 км от курорта Варадеро. Никто из отдыхающих на этом курорте или на других курортах Ольгина не жаловался на ураган. Туристов также не эвакуировали из отелей, сообщили в АТОР. По данным организации, все рейсы в Россию из Кубы и обратно выполняются по расписанию.

Сегодня президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что на страну надвигается ураган «Мелисса». Изначально ему присвоили наивысшую пятую категорию опасности, но по мере приближения к Кубе он ослаб до третьей категории. По всей стране были эвакуированы более 735 тыс. человек.