Сломавшая ключицу в Чили велогонщица Валгонен хорошо перенесла перелет в Петербург

Петербургская велогонщица Валерия Валгонен хорошо перенесла перелет домой из Чили, где проходил чемпионат мира по велотреку. Перед этим спортсменке сделали операцию на сломанной во время соревнований ключице, пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР).

«Перелет прошел нормально, спортсменка чувствует себя хорошо»,— рассказали информагентству в ФВСР.

Перед соревнованиями в Сантьяго госпожа Валгонен подвергалась опасности, когда на нее упала панель потолка в гостиничном номере, писала в Telegram-канале другая участница чемпионата Алина Лысенко.

На чемпионате мира по велоспорту сборная России завоевала две медали. Яна Бурлакова стала серебряным призером стала в новой дисциплине «гит на 1 км», Алина Лысенко получила «бронзу» в индивидуальном спринте.

Артемий Чулков