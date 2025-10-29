Одиночество в ритейле

Продажа продуктов небольшими порциями становится заметным трендом. И если замороженными блюдами на одного потребителя уже никого не удивишь, то продажа вареных яиц поштучно или два-три ломтика хлеба в упаковке за 10 руб. все чаще удивляют пользователей соцсетей. Почему такой формат пользуется повышенным спросом? Об этом — Александр Мезенцев.

По данным Всероссийской переписи населения 2021-го года, более четверти жителей крупных городов живут одни, и эта доля продолжает расти. Собеседники “Ъ FM” называют это основной причиной нарастающего тренда поштучных товаров. Кроме того, тенденцию поддерживает идея разумного потребления. Покупатели стремятся избегать лишних трат и сокращать количество пищевых отходов. Гендиректор Market Liner Максим Гуржий выделяет и другие причины: «История с хлебом отличная, потому что он часто пропадает. Зачем выбрасывать и брать впрок, если можно взять то количество, которое тебе необходимо сегодня, а завтра, возможно, понадобится что-то другое. Появляется вариативность, удобно: не портятся продукты, приобретается все то, что необходимо».

Ритейлеры уже адаптировались к изменениям потребительского поведения. Как отмечают поставщики в сегменте кондитерских изделий, там также сохраняется тренд на уменьшение упаковок. Продукты, предназначенные для группового потребления, например, коробки сладостей, остаются в ассортименте, но смещение акцента в сторону индивидуальных форматов —маленьких плиток шоколада и, например, одной конфеты — стало устойчивым. Широкое распространение небольших упаковок началось ещё в период пандемии коронавируса. Однако тренд сохранился и после, рассказал президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Тренд старый, тенденция известная. То, что она нарастает, говорит и об одиночестве, и о том, что многим людям дешевле купить еду в магазине и съесть, чем зайти в кафе или ресторан.

Когда пандемия прошла, тренд все равно сохранился, потому что какого-то бурного экономического роста во многих странах нет, и у людей есть проблемы с деньгами, и из-за этого уменьшаются веса. А в нашей, кондитерской, отрасли уменьшение было связано с резким подорожанием какао».

Спрос на товары, предназначенные для одиноких людей, растет и в непродовольственных категориях. По данным сервиса аналитики Mpstats Data, за первый квартал 2025-го спрос на наборы для сна для одиноких вырос в два раза. При этом их средняя стоимость увеличилась почти на 10% за тот же период. К таким вещам относятся, например, подушки-«обнимашки» и ростовые мягкие фигуры-персонажи — дакимакуры. Как отмечает профессор РАНХиГС, руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров, компании получают значительную выгоду от этого тренда: «Если посчитать стоимость этой продукции в килограммах, то получается, что ритейлу намного выгоднее продавать по одному банану, чем продавать его по килограммам. То же самое и с хлебом. Поэтому за таким решением видим очень четко просчитанный маркетинговый ход и возможность для компании зарабатывать больше денег».

Параллельно растет спрос на услуги, которые упрощают быт: вызов мастера на час, домработницы или клининговой службы. Людям, живущим отдельно, сложнее справляться с домашними делами в одиночку, поэтому они все чаще прибегают к помощи профессионалов, подчеркивают собеседники “Ъ FM”.

