Проект строительства гостиницы на набережной в Городце прошел экспертизу
Негосударственная экспертиза одобрила проект строительства гостинично-рекреационного комплекса на Александровской набережной в городе Городце (Нижегородская область). Информация об этом появилась в реестре экспертиз 29 октября.
Эскизный проект строительства гостиницы в Городце
Фото: Cosmos Hotel Group
Застройщиком гостиницы на берегу Волги выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций» (входит в группу ННДК). Проект готовила компания «Велес НН».
Как писал «Ъ-Приволжье», ННДК и сеть отелей Cosmos Hotel Group подписали соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры. Нижегородский девелопер намерен вложить 5 млрд руб. в строительство гостиниц в Нижнем Новгороде на 232 номера и в Городце на 102 номера.