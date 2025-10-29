Проект строительства гостиницы на набережной в Городце прошел экспертизу

Негосударственная экспертиза одобрила проект строительства гостинично-рекреационного комплекса на Александровской набережной в городе Городце (Нижегородская область). Информация об этом появилась в реестре экспертиз 29 октября.

Эскизный проект строительства гостиницы в Городце

Фото: Cosmos Hotel Group Эскизный проект строительства гостиницы в Городце

Фото: Cosmos Hotel Group

Застройщиком гостиницы на берегу Волги выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций» (входит в группу ННДК). Проект готовила компания «Велес НН».

Как писал «Ъ-Приволжье», ННДК и сеть отелей Cosmos Hotel Group подписали соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры. Нижегородский девелопер намерен вложить 5 млрд руб. в строительство гостиниц в Нижнем Новгороде на 232 номера и в Городце на 102 номера.

Галина Шамберина