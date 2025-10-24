ННДК инвестирует 5 млрд рублей в строительство двух гостиниц

Группа компаний ННДК и сеть отелей Cosmos Hotel Group подписали соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры, в рамках которого нижегородский девелопер вложит 5 млрд руб. в строительство двух гостиниц в Нижнем Новгороде и Городце. Об этом сообщили в ННДК.

Многофункциональный комплекс на 102 номера планируется построить в Городце, а на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде появится отель на 232 номера. Cosmos Hotel Group будет консультировать девелопера по вопросам гостиничных технологий и посодействует в процессе внедрения стандартов на этапе проектирования.

Также оператор будет управлять гостиничной инфраструктурой, подберет команду, обучит персонал и займется маркетинговым продвижением, а также интеграцией новых гостиниц в систему продаж.

Постояльцами гостиничных комплексов станут представители бизнес-сообщества, семьи с детьми, индивидуальные путешественники и туристические группы, отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Среднегодовая загрузка отелей, по прогнозам господина Бибы, составит 60–70%.

Гендиректор ННДК Михаил Иванов добавил, что гостиничный бизнес станет новым направлением для группы компаний, которая выбрала для строительства отелей «знаковые локации с высоким трафиком».

Как писал «Ъ-Приволжье», дефицит гостиничного фонда в Нижегородской области оценивается в 4,5 тыс. номеров. По данным областного правительства, в 2024 году регион посетили более 4,7 млн туристов, поток увеличился на 12,5% в годовом выражении.

Владимир Зубарев