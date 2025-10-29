Екатерина Кальченко возглавила департамент информполитики Оренбургской области

Екатерина Кальченко назначена директором департамента информационной политики Оренбургской области. Указ вступил в силу 28 октября и будет действовать до окончания срока полномочий губернатора Евгения Солнцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Недавно созданному департаменту переданы функции взаимодействия со СМИ, ранее входившие в компетенцию министерства региональной и информационной политики. Теперь ведомство будет заниматься только региональной политикой и изменит свое название.

Екатерина Кальченко ранее работала пресс-секретарем Главного управления строительства Тюменской области. Она заменила ушедшую в отставку Инну Аверкову, которая теперь занимает аналогичную должность в Свердловской области.

Андрей Сазонов