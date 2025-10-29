В Москве открылся форум «Диалог о фейках»

В форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве принимают участие представители более 80 стран. Об этом на открытии мероприятия заявил гендиректор АНО «Диалог регионы», президент международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак.

В этом году форум проходит под эгидой ЮНЕСКО. На форуме планируется обсудить противодействие недостоверной информации на международном уровне. Участие в мероприятии принимают эксперты в области фактчекинга, представители ведомств и международных организаций, СМИ, науки и технологий.

«Мне кажется, наша глобальная задача — это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь»,— отметил господин Табак (цитата по ТАСС).

Форум «Диалог о фейках» проводится с 2023 года. GFCN выступает одним из его партнеров.