АСЕАН взяла курс на трампоцентричность

Президент США Дональд Трамп начал свое первое турне в Азию, открыв его посещением саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Одним из первых мероприятий в программе стало подписание в присутствии американского лидера расширенного соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, что он не без причины записал в свой миротворческий актив. Вся остальная неофициальная программа главы Белого дома сосредоточена на закулисном обсуждении торговых сделок как с членами АСЕАН, так и с лидерами других стран, слетевшихся на саммит в Малайзию. Главным же событием всего азиатского турне президента США обещает стать личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в кулуарах саммита АТЭС в Южной Корее.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Слева направо: премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гушмау, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и премьер-министр Камбоджи Хун Манет

С точки зрения самой АСЕАН самым знаковым событием нынешнего саммита, открывшегося 26 октября в Малайзии, стал прием в это объединение юго-восточных стран 11-го члена — самого молодого государства региона Восточного Тимора, подавшего заявку на членство в блоке еще 14 лет назад.

Однако все внимание журналистов (коих в Куала-Лумпур слетелось более 3 тыс. человек) оказалось сконцентрировано на человеке, чья страна в АСЕАН не представлена,— президенте США Дональде Трампе.

Утром воскресенья, 26 октября, в аэропорту Куала-Лумпура главу Белого дома, прилетевшего с первым турне по региону за нынешний срок, торжественно встретили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и коллектив танцоров. При виде артистов Трамп, явно находившийся в приподнятом расположении духа, сошел с красной дорожки, решив немного поплясать вместе с ними.

Следующий пункт программы также совершенно точно способствовал хорошему настроению американского лидера. 26 октября в Куала-Лумпуре прошла церемония подписания расширенного соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, что Трамп еще ранее записал в перечень своих миротворческих заслуг. В июле он действительно смог удержать Бангкок и Пномпень от дальнейшей эскалации кровавого пограничного конфликта, пусть и не без шантажа. Позвонив тогдашним лидерам обеих стран, президент США призвал их прекратить военные действия либо же подвергнуть свои торговые переговоры с Вашингтоном риску приостановки. «Мы остановили это»,— напомнил Трамп журналистам о своем вкладе в примирение двух членов АСЕАН накануне нынешней церемонии, днем позже, уже на подписании документа, назвав события «знаменательным днем для народов Юго-Восточной Азии».

Позитивная оптика первого дня саммита АСЕАН, транслируемая телеканалами, разительно отличалась от нервной и напряженной атмосферы за закрытыми дверями.

Именно так, закулисно, лидеры как самой АСЕАН, так и других приглашенных в Малайзию стран нацеливались обсудить с главным гостем вопросы торговли и тарифов. Напомним, что экспортно ориентированная экономика АСЕАН оказалась одной из основных целей «взаимных» тарифов Трампа. И хотя большинству стран региона удалось договориться о снижении пошлин на их товары до 10–20% с изначально объявленных Штатами более 40%, многим этого показалось недостаточно. Кроме того, на повестке остались 40-процентные тарифы на товары из Китая, которые идут в Штаты не напрямую, а через Юго-Восточную Азию.

По пути в Азию Трамп дал понять, что он готов к снижению пошлин, что лишь ужесточило негласную конкуренцию между съехавшимися в Куала-Лумпур лидерами за возможность личной интеракции с главой Белого дома.

Больше всех повезло хозяину мероприятия — премьеру председательствующей в АСЕАН Малайзии, с которой Штаты собрались подписать некое отдельное соглашение о поставках критически важных полезных ископаемых. Вслед за торжественным подписанием соглашения о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом Дональд Трамп пригласил Анвара Ибрагима поехать с ним в своей машине, нарушив протокол безопасности, зато дав малайзийскому лидеру возможность для продолжительной личной беседы.

В очередь жаждущих переговорить с главой Белого дома с глазу на глаз встал и находящийся также в Куала-Лумпуре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Вылетая на асеановские мероприятия, он обещал решительно доказать Трампу, что введение 50-процентных пошлин на бразильские товары было «ошибкой», ссылаясь на положительное сальдо торгового баланса США с Бразилией в размере $410 млрд за 15 лет. В итоге на прошедшей короткой встрече Трамп заверил Лулу, что торговые команды двух стран заключат хорошие сделки и что между двумя странами будут крепкие отношения, хотя тут же посетовал на суровый приговор своему соратнику, предшественнику нынешнего бразильского лидера Жаиру Болсонару (он получил 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота).

Единственным исключением на фоне всеобщего ажиотажа вокруг приезда Трампа в Азию стал индийский премьер Нарендра Моди. Он, напротив, намеренно не полетел на саммит АСЕАН, как ранее манкировал и участием в саммите по Газе в Египте, чтобы не пересекаться с главой США лично в знак того, что в Нью-Дели не намерены поддаваться санкционному давлению Вашингтона.

Самая интересная двухсторонняя встреча в рамках турне по Азии у Дональда Трампа впереди.

30 октября в кулуарах форума АТЭС в Южной Корее, куда президент США перелетит после визита в Японию в начале недели, пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Торговые трения двух ведущих экономик мира поэтапно обострялись, но в последние недели достигли апогея. Китай объявил о введении экспортного контроля на редкоземельные металлы и связанные с ними технологии в электронике и военной продукции, после чего Трамп сообщил о введении 100-процентных пошлин на поставки из Китая с ноября. Но даже на таком фоне Штаты и Китай решили не отказываться от первой с 2019 года встречи лидеров.

Глава Белого дома еще 22 октября уверенно заявил, что сможет достичь с Китаем соглашений по всем вопросам: от торговли до ядерной энергетики. Эти осторожно оптимистичные ожидания подкрепил и торговый представитель США Джеймисон Грир, с минувшей субботы начавший консультации с китайскими переговорщиками в рамках подготовки встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. «Я думаю, что мы приближаемся к моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу»,— заявил он в выходные.

Грядущее прибытие лидера США в Южную Корею родило спекуляции, что там возможна и еще одна любопытная встреча — с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В последний раз, когда Трамп был в свой первый срок в Южной Корее, он совершил неожиданную поездку на границу страны с КНДР для импровизированного общения с Кимом. И когда незадолго до отъезда из Вашингтона журналисты спросили президента США, собирается ли он встретиться с Кимом снова, он ответил, что «хотел бы». Однако тут же признал, что не уверен, что встреча состоится в ходе этой поездки.

Наталия Портякова