На ремонт инженерных сетей в «Салават Купере» и Осиново выделяет 28,6 млн

В Татарстане на ремонт сетей тепло- и водоснабжения в ЖК «Салават Купере» и селе Осиново Зеленодольского района выделят 28,6 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Работы включают аварийно-восстановительные и текущие ремонты трубопроводов теплоснабжения на сумму 14,9 млн руб. и водоснабжения на 13,7 млн руб. Срок действия договора — до 31 декабря 2025 года.

Заказчиком выступает ООО «РСК», которое занимается управлением недвижимостью, обеспечением работы котельных, распределением тепловой энергии, воды и электроэнергии, а также сопутствующими коммунальными услугами.

Ранее сообщалось, в «Салават Купере» завершается строительство жилого комплекса «Мхббт», который включает 14 домов на 2003 квартиры.

Анна Кайдалова