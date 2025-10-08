Кабмин Татарстана зарезервировал землю под строительство ЖК в «Салават Купере»

Участки площадью 61,6 га земли, расположенные по улице Нурихана Фаттаха в Кировском районе Казани, зарезервированы сроком на три года и предназначены для жилищного строительства. Следует из проекта постановления Кабинета Министров Татарстана, опубликованного на сайте Минимущества республики.

«Ъ Волге-Урал» сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Раисе Татарстана, что указанные в документе территории расположены в жилом районе «Салават Купере» и переданы Государственным резервным фондом земель Госжилфонду для возведения многоквартирных жилых домов.

В настоящее время в «Салават Купере» завершается строительство жилого комплекса «Мхббт», который включает 14 домов на 2003 квартиры. Параллельно начато строительство нового жилого комплекса «80 лет Победы» — он будет состоять из 12 домов общей площадью более 120 тыс. кв. м и реализуется в рамках программы социальной ипотеки.

Распоряжение подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и сейчас проходит антикоррупционную проверку.

В феврале стало известно, что два участка земли общей площадью 9 га в «Салават Купере» зарезервировали под строительство многоэтажных домов.

Анна Кайдалова