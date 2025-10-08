За полгода липецкие ломбарды выдали займы на 656 млн рублей

В первом полугодии 2025 года жители Липецкой области оформили в ломбардах займы на 656 млн руб., сообщили в региональном отделении Центрального банка РФ (ЦБ). По оценке официальной статистики, это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают в реготделении ЦБ, за полгода липецкие ломбарды выдали около 32 тыс. займов, что на 3% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в залог клиенты оставляли ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов и камней.

В Липецкой области зарегистрированы 22 ломбарда, а также работают 76 отделений местных компаний и филиалов организаций из других регионов.

По всей стране в первом полугодии 2025 года объем и количество займов в ломбардах увеличились. По мнению экспертов, рынок продолжит расти, а новой трудностью для ломбардов станет обязательная маркировка ювелирных изделий.

Егор Одегов