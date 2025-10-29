Зарубежные СМИ: Какой ущерб нанес ураган «Мелисса»?

На Карибы обрушился шторм века. Так его назвали во Всемирной метеорологической организации. 28 октября ураган «Мелисса» прошел через территорию Ямайки, где достиг своей максимальной мощности. По информации местных властей, около 15 тыс. граждан к концу вторника находились во временных убежищах, всего эвакуации на острове подлежат 28 тыс. человек. В Красном Кресте ожидают, что суммарно от урагана пострадают примерно 1,5 млн жителей стран Карибского бассейна. Помимо Ямайки Мелисса уже прошла через Гаити, а теперь обрушился на побережье Кубы, об этом сообщил президент республики. Кроме того, шторм может затронуть Багамские и Бермудские острова. Западные СМИ подсчитывают нанесенный ущерб и прогнозируют новые разрушения. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Мелисса» обрушилась на Ямайку как шторм 5-й категории, и стала самым мощным ураганом на острове за всю историю наблюдений, пишет The Washington Post. Скорость ветра достигала 295 км/ч. Премьер-министр Эндрю Холнесс предсказывал огромный ущерб для страны еще на этапе подготовки к бедствию. По его словам, в регионе нет инфраструктуры, способной выдержать ураган 5-й категории. Власти призывали людей запасаться водой и убирать мусор из дренажных канав. Планировалось также эвакуировать 50 тыс. граждан, однако многие предпочли остаться в собственных домах. В соседнем Гаити, где шторм уже прошел, официальные лица подтвердили три смерти, также были затоплены 450 домов, а примерно 3,6 тыс. человек остались в убежищах.

На Ямайке власти отметили, что пока не могут полностью оценить весь ущерб, а данных о погибших нет. Впрочем, отмечает Reuters, различные разрушения уже зафиксировали на большей части острова. На видео и снимках видны упавшие деревья, затопленные улицы, поврежденные линии электропередач и здания без крыш. Больше других пострадал приход Сент-Элизабет, по сообщениям местных властей, он остался под водой, а его единственная больница обесточена, часть крыши здания обвалилась. По мере продвижения по территории Ямайки мощность «Мелиссы» снизилась до 3-й штормовой категории, однако она все равно нанесла значительный ущерб сельскохозяйственным зонам, сообщает Reuters. А почти 500 тыс. человек на острове остались без электричества. В правительстве заявили, что в бюджете предусмотрено $33 млн на подобные чрезвычайные ситуации, однако внешняя финансовая помощь, вероятно, тоже понадобится.

Международные благотворительные организации уже готовы отправится на место бедствий, но пока ждут безопасных погодных условий, передает The Guardian. Метеорологи теперь прогнозируют сильный шторм на северном побережье острова, он угрожает прибрежным курортам и туристической инфраструктуре, от которой зависит примерно треть внутренней экономики страны. Тем временем, к ночи вторника «Мелисса» вновь усилилась до 4-й штормовой категории. Ожидается, что она сохранит свою мощность при движении над Кубой, Багамскими островами и вблизи Бермуд. Население там призвали отнестись серьезно к предупреждениям. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет значительного ущерба, в стране уже эвакуировали 735 тыс. человек. The Guardian напоминает, что «Мелисса» — четвертый шторм за год, чья сила и скорость резко выросли по мере продвижения урагана. Ученые отмечают, что это нетипичная ситуация, вызванная потеплением океанских вод.

