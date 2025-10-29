Молодую пару петербуржцев задержали по делу о поджоге батарейного шкафа

Сотрудники транспортной полиции задержали молодую пару по подозрению в причастности к поджогу батарейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская – Купчинская. Преступление было совершено за денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО

Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 17 лет и 21 года. По информации ведомства, злоумышленники подожгли батарейный шкаф за вознаграждение в размере 400 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Фигурантов заключили под стражу.

Татьяна Титаева