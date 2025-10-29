Александр Карпинский и recoulage представили новое украшение для Meet For Charity

Платформа Meet For Charity представила совместную работу с брендом recoulage и ювелиром Александром Карпинским, результатом которой стал кулон в виде серебряной плакетки под мюзле. Этот элемент был придуман в XIX веке для фиксации пробки шампанского. Каждый кулон выполнен вручную и дополнен оранжевой вставкой — символом открытого сердца. Основная идея украшения — это внимание к деталям и бережное отношения к содержанию. Лимитированная коллекция доступна на сайтах Meet For Charity и recoulage, часть средств от продаж направят на благотворительные инициативы платформы.

