Повышение акцизов принесет Татарстану 3,7 млрд рублей в 2026 году

Повышение акцизов на крепкий алкоголь и пиво принесет бюджету Татарстана дополнительно 3,7 млрд руб. в 2026 году. Об этом сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на заседании Госсовета республики.

Министр отметил, что ведомство проанализировало все изменения, которые будут внесены ко второму чтению бюджета. По его словам, повышение акцизов положительно повлияет на доходную часть бюджета республики.

Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана в 2026 году составляет 51 млрд руб., в бюджет республики — 49 млрд руб.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении бюджетный пакет на 2026–2028 годы. Налоговый законопроект предусматривает увеличение акцизов на алкоголь, табак и сладкую газировку, что принесет федеральному бюджету 66 млрд руб. Второе чтение бюджета запланировано на 18 ноября.

Анар Зейналов