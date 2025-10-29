Набиуллина: монетарная «накачка» спроса ведет страну к стагфляции

Монетарная «накачка» спроса — прямой путь к стагфляции, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это ухудшит экономику страны и перечеркнет результаты борьбы с бедностью.

«Политика монетарной "накачки" спроса — это гарантированный путь в стагфляцию, а в худшем случае в гиперинфляцию и финансовый кризис. Об этом говорит наш опыт 90-х, который, я уверена, никто повторять не хочет»,— подчеркнула госпожа Набиуллина на заседании Совфеда. Прямая трансляция заседания проходила на официальном сайте СФ.

На вопрос об экономическом прорыве посредством роста инфляции глава ЦБ ответила, что снижение инфляции не противоречит задачам экономического роста и целям национального развития. По ее словам, снижение ключевой ставки при высокой инфляции также не приведет к снижению рыночных ставок.

28 октября во время выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут оставаться высокими. Тенденция формируется «под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин».

