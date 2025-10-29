Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об «Орешнике», встрече Путина и Алиева и ситуации вокруг Венесуэлы

Песков: Путин и Алиев обсуждали задержанных в Баку айтишников

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ рассказал об отношении Кремля к концентрации американских войск у Венесуэлы, а также о деталях встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Азербайджане

  • Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается.
  • Россия высоко оценивает результаты двусторонней встречи Путина и Алиева в Душанбе — она была важна.
  • Путин и Алиев обсуждали тему с арестом в Азербайджане айтишников из РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.

О Венесуэле и США

  • Все, что происходит вокруг Венесуэлы и США, должно идти в соответствии с международным правом.
  • Венесуэла — это суверенное государство.
  • РФ и США не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы и концентрации в регионе американских войск.

О вооружениях

  • Россия опирается на оценку военных технологий Путиным, а не Трампом.
  • О сроках размещения «Орешника» в Белоруссии в этом году президент РФ уже говорил.

О другом

  • Если Франция обвиняет РФ в подготовке осквернения мемориала жертвам Холокоста, она должна подкрепить это доказательствами.
  • Кремль готов приветствовать любые шаги в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей.
  • Путин направил поздравление Эрдогану по случаю Дня Республики в Турции. Звонка не последует.
  • Путин в среду пообщается с героями СВО, которые получили ранения в ходе боевых действий.

