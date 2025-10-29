Песков об «Орешнике», встрече Путина и Алиева и ситуации вокруг Венесуэлы

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ рассказал об отношении Кремля к концентрации американских войск у Венесуэлы, а также о деталях встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Азербайджане

Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается.

Россия высоко оценивает результаты двусторонней встречи Путина и Алиева в Душанбе — она была важна.

Путин и Алиев обсуждали тему с арестом в Азербайджане айтишников из РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.

О Венесуэле и США

Все, что происходит вокруг Венесуэлы и США, должно идти в соответствии с международным правом.

Венесуэла — это суверенное государство.

РФ и США не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы и концентрации в регионе американских войск.

О вооружениях

Россия опирается на оценку военных технологий Путиным, а не Трампом.

О сроках размещения «Орешника» в Белоруссии в этом году президент РФ уже говорил.

О другом