Песков об «Орешнике», встрече Путина и Алиева и ситуации вокруг Венесуэлы
Песков: Путин и Алиев обсуждали задержанных в Баку айтишников
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ рассказал об отношении Кремля к концентрации американских войск у Венесуэлы, а также о деталях встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Азербайджане
- Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается.
- Россия высоко оценивает результаты двусторонней встречи Путина и Алиева в Душанбе — она была важна.
- Путин и Алиев обсуждали тему с арестом в Азербайджане айтишников из РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.
О Венесуэле и США
- Все, что происходит вокруг Венесуэлы и США, должно идти в соответствии с международным правом.
- Венесуэла — это суверенное государство.
- РФ и США не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы и концентрации в регионе американских войск.
О вооружениях
- Россия опирается на оценку военных технологий Путиным, а не Трампом.
- О сроках размещения «Орешника» в Белоруссии в этом году президент РФ уже говорил.
О другом
- Если Франция обвиняет РФ в подготовке осквернения мемориала жертвам Холокоста, она должна подкрепить это доказательствами.
- Кремль готов приветствовать любые шаги в направлении урегулирования конфликта между КНДР и Южной Кореей.
- Путин направил поздравление Эрдогану по случаю Дня Республики в Турции. Звонка не последует.
- Путин в среду пообщается с героями СВО, которые получили ранения в ходе боевых действий.