Директор школы №17 в Азове опровергла установку табличек в столовой

Директор средней общеобразовательной школы №17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус прокомментировала ситуацию с табличками в школьной столовой, которые разделяют детей на категории по льготам. По словам директора, в ее школе таких табличек никогда не было, а сообщения в СМИ и соцсетях об этом — «безобразие» и «клевета полнейшая».

«Я, как директор 17-й школы, официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда. И это могу доказать любой видеозаписью любого дня в видеокамерах. У нас есть видеокамеры в столовой, и мы можем любой день открыть и посмотреть»,— заявила госпожа Страмаус «РИА Новости».

Накануне в СМИ публиковались фото: на них были видны столы в школьной столовой, на которых расположены таблички с надписями «СВО» и «Малоимущие». Сообщалось, что фотографии были сделаны в школах №17 и №11 города Азов. Губернатор региона Юрий Слюсарь, комментируя общественный резонанс, заявил, что такая «маркировка» унижает достоинство учащихся и провоцирует травлю в школьной среде.

После этого в администрации города Азова «Ъ-Ростов» сообщили о выговоре педагогу школы №11. Директор учреждения Елена Мирошниченко пояснила, что инцидент произошел с учителем, который временно исполнял обязанности руководителя школы в ее отсутствие. Таблички установили однократно «для удобства».

Полина Мотызлевская