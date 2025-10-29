Муниципалитет Ярославля проголосовал за увеличение налога на имущество

В Ярославле увеличат налог на имущество физических лиц. Это решение 29 октября поддержали депутаты муниципалитета Ярославля.

Заместитель мэра Елена Гудкевич на заседании сообщила, что с 2026 года ставка налога вырастет до 0,3% для жилых домов, квартир, гаражей и хозяйственных построек на участках для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. В настоящее время ставка налога в Ярославле составляет от 0,1 до 0,2% в зависимости от кадастровой стоимости объекта. Увеличение налоговой нагрузки не превысит 10% в год.

Елена Гудкевич также подчеркнула, что все социальные льготы сохранятся. С 2027 года дополнительные поступления в бюджет Ярославля составят 10 млн руб. благодаря повышению налога на имущество. Депутаты муниципалитета единогласно утвердили предложенный мэрией проект решения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в других муниципальных образованиях области ставка уже составляет максимальные 0,3%. С инициативой выровнять налоги на имущество и на землю во всех муниципалитетах ранее выступил губернатор Михаил Евраев.

Антон Голицын