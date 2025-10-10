Ярославский губернатор прокомментировал грядущую отмену налоговых льгот

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев считает, что в некоторых муниципалитетах региона льготы по налогу на землю и имущество установлены необоснованно. Комментарий предоставила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство объявило о том, что ставки земельного налога и налог на имущество в муниципальных округах будут пересмотрены в соответствие с предельными значениями, установленными Налоговым кодексом.

«В 80% муниципалитетов региона установлены нормальные ставки на имущественный и земельный налоги. Но есть округа, где действуют необоснованные льготы для "своих да наших". Мы понимаем, под кого эти "льготы" делались конкретно. Поименно знаем», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, муниципалитеты не получают доходы, которые могли бы получить. Это сказывается на заработных платах, ремонте дорог, благоустройстве, коммунальной инфраструктуре.

«Народ жалуется, а "свои да наши" в шоколаде. И те, кто им это обеспечил, судя по всему, тоже. Это недопустимое отношение к муниципальным доходам, и таких "привилегий" в нашем регионе быть не должно. И не будет. Отношение к такому расточительству у нас жесткое», — сказал Михаил Евраев.

Как ранее сообщали в правительстве, сохраняются социальные льготы по местным налогам, которые предоставлены Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, участвующим в СВО, многодетным семьям, одиноким матерям, имеющим несовершеннолетнего ребенка. Они освобождены от уплаты налогов в размере от 50 до 100%.

Дополнительные средства, полученные в результате пересмотра ставок, власти обещают пустить на развитие региона.

Антон Голицын