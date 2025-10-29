Лионель Месси хочет сыграть на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом звездный аргентинец заявил в интервью телеканалу NBC. Но окончательное решение игрок примет после предсезонных сборов с американским клубом «Интер Майами». Какова вероятность, что Месси сыграет на мировом первенстве в будущем году? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Все, что происходит, напоминает грамотный, хорошо срежиссированный спектакль. Лионель Месси на склоне спортивных лет раздумывает, потянет он столь серьезный уровень турнира или нет. На фоне этого кокетства поклонники игрока, которых по всему миру немало, конечно, призывают нападающего выйти на поле. К тому же, не стоит забывать, что чемпионат мира пройдет в США. Именно там сейчас выступает аргентинская звезда. И за океаном болельщикам зачастую не важно, как он играет. На клубном чемпионате мира, который этим летом также проходил в Америке, казалось, что болельщики приходили посмотреть не на «Интер Майами», а именно на Месси.

Так что участие Месси в чемпионате мира на американской земле просто неизбежно. Он будет создавать должный ажиотаж не только на играх футбольной сборной США. И возраст в данном случае никакого значения не имеет. Хотя по современным меркам Лионелю еще вполне может поиграть. Ему 38 лет. Да, до этого возраста в футболе дотягивают не все, но звезды, которые светят так ярко, могут себе позволить. К тому же Криштиану Роналду уже 40 лет, и он регулярно забивает за сборную Португалии в отборочном турнире.

Такое спортивное долголетие идет на пользу всем, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Чем больше, тем лучше. Это было бы здорово и для футбола, и для поклонников, и для тех, кто мог бы быть преемником, потому что они — ориентир. Конечно же, это и медицина, возможности реабилитации и контроль своего здоровья.

Но с другой стороны, это и полная концентрация на футболе».

Несколько дней назад «Интер Майами» продлил контракт с Лионелем аж до 2028 года и будет платить ему около $60 млн в год. Возможно, это сделано больше для привлечения аудитории, продажи футболок и платных трансляций, но факт остается фактом: талантом аргентинского нападающего по-прежнему восхищается весь мир, включая тех, кто играл на самом высоком уровне. Вот что говорит про Месси футбольный эксперт, директор школы ЦСКА Олег Корнаухов: «Футбольный бог поцеловал его в темечко. Ему это дано. Такие люди рождаются раз в 50-100 лет. Был Марадона, был Пеле. Это нельзя потрогать, нельзя ощутить, с этим надо родиться».

Под этими словами могут подписаться миллионы человек. Только в соцсетях у Лионеля больше 500 млн подписчиков. И если он поедет на свой шестой чемпионат мира, за ним точно будут следить все поклонники футбола. А представляете, сколько копий будет сломано во время обсуждения темы: последний это мундиаль для аргентинца или нет?

Владимир Осипов