На обслуживание системы безналичной оплаты в казанском метро выделят 232 млн

В Казани на услуги эквайрингового обслуживания в метрополитене на 2026–2030 годы выделят 232,6 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик обеспечит прием безналичных платежей за проезд на всех станциях Казанского метрополитена — на турникетах, в кассах и платежных терминалах. В рамках контракта предусмотрено модернизировать 116 турникетов и 37 платежных терминалов для обслуживания операций с банковскими картами.

Исполнитель будет оказывать консультационные услуги и техническую поддержку, включая обучение персонала, ремонт оборудования и обслуживание «горячей линии» для оперативного решения проблем с платежной системой.

Заказчиком выступает МУП «Метроэлектротранс».

Анна Кайдалова