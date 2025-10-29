Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Родственные посадки

Прокуроры требуют посадить членов двух семей, растащивших один банк

Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывшего председателя правления разорившегося Газстройбанка Александра Каверина. Вместе с тремя предполагаемыми сообщниками он обвиняется в хищении из кредитного учреждения более 600 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами Газстройбанка Симоновский райсуд Москвы приступил еще в декабре 2024 года. Его фигурантами являются бывший председатель правления кредитного учреждения Александр Каверин, его сестра акционер банка Наталья Каверина, экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас и ее брат коммерсант Геннадий Клюкас.

Хищение денежных средств, а речь, по данным “Ъ”, идет о сумме порядка 600 млн руб., обвиняемые осуществляли под видом выдачи фиктивных кредитов. В итоге деньги оказывались на счетах подконтрольных обвиняемым юридических лиц.

Высокорискованная кредитная политика Газстройбанка, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы, стала одной из причин отзыва у него лицензии в августе 2016 года (долг перед кредиторами более 3,3 млрд руб.). Еще через три месяца из Центробанка в правоохранительные органы поступило заявление, где говорилось о фактах причинения имущественного вреда Газстройбанку и его возможном преднамеренном банкротстве. Так, временная администрация кредитного учреждения при обследовании его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников кредитного учреждения «признаки вывода активов из банка или сокрытия фактов ранее выведенных активов». Для этого топ-менеджмент Газстройбанка кредитовал компании, не ведущие реальную хозяйственную деятельность, а также заключил договоры уступки прав требования к заемщикам банка с отсрочкой платежа на 1 млрд руб. Также было установлено, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 600 млн руб.

Отметим, что первым фигурантом расследования махинаций в Газстройбанке еще за несколько месяцев до его краха стал бывший председатель правления Василий Киселев, которому вменили хищение более полумиллиарда рублей.

Впрочем, до его задержания дело так и не дошло, поскольку банкир успел уехать в США. С 26 июля 2016 года господин Киселев находится в международном розыске, а Хамовническим судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

При этом расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов столичный СКР завершил еще в 2019 году. Тогда же дело поступило в Симоновский суд первый раз. Однако там его рассматривать не стали, переадресовав в Пресненский суд, где якобы и было окончено преступление. После этого два этих суда еще несколько раз обменивались уголовным делом друг с другом. А в промежутке между этими событиями оно успело вернуться еще и в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

В итоге точку в судебных препирательствах поставил Мосгорсуд. Апелляционная инстанция сочла желание Симоновского суда в очередной раз переадресовать материалы в Пресненский суд «незаконным и необоснованным». Более того, отмечалось в соответствующем постановлении, все подсудимые «выразили свое волеизъявление на рассмотрение уголовного дела Симоновским судом Москвы».

В ходе состоявшихся там прений максимальный срок — семь лет колонии общего режима — гособвинитель запросил для Александра Каверина. Остальные фигуранты, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде шести лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ранее по иску Агентства по страхованию вкладов Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности (2,8 млрд руб.) целый ряд лиц, под чьим контролем находился Газстройбанк. Среди прочих были в этом списке Александр и Наталья Каверины, а также Анна Клюкас.

Олег Рубникович

Новости компаний Все