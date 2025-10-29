Родственные посадки

Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывшего председателя правления разорившегося Газстройбанка Александра Каверина. Вместе с тремя предполагаемыми сообщниками он обвиняется в хищении из кредитного учреждения более 600 млн руб.

К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами Газстройбанка Симоновский райсуд Москвы приступил еще в декабре 2024 года. Его фигурантами являются бывший председатель правления кредитного учреждения Александр Каверин, его сестра акционер банка Наталья Каверина, экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас и ее брат коммерсант Геннадий Клюкас.

Хищение денежных средств, а речь, по данным “Ъ”, идет о сумме порядка 600 млн руб., обвиняемые осуществляли под видом выдачи фиктивных кредитов. В итоге деньги оказывались на счетах подконтрольных обвиняемым юридических лиц.

Высокорискованная кредитная политика Газстройбанка, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы, стала одной из причин отзыва у него лицензии в августе 2016 года (долг перед кредиторами более 3,3 млрд руб.). Еще через три месяца из Центробанка в правоохранительные органы поступило заявление, где говорилось о фактах причинения имущественного вреда Газстройбанку и его возможном преднамеренном банкротстве. Так, временная администрация кредитного учреждения при обследовании его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников кредитного учреждения «признаки вывода активов из банка или сокрытия фактов ранее выведенных активов». Для этого топ-менеджмент Газстройбанка кредитовал компании, не ведущие реальную хозяйственную деятельность, а также заключил договоры уступки прав требования к заемщикам банка с отсрочкой платежа на 1 млрд руб. Также было установлено, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 600 млн руб.

Отметим, что первым фигурантом расследования махинаций в Газстройбанке еще за несколько месяцев до его краха стал бывший председатель правления Василий Киселев, которому вменили хищение более полумиллиарда рублей.

Впрочем, до его задержания дело так и не дошло, поскольку банкир успел уехать в США. С 26 июля 2016 года господин Киселев находится в международном розыске, а Хамовническим судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

При этом расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов столичный СКР завершил еще в 2019 году. Тогда же дело поступило в Симоновский суд первый раз. Однако там его рассматривать не стали, переадресовав в Пресненский суд, где якобы и было окончено преступление. После этого два этих суда еще несколько раз обменивались уголовным делом друг с другом. А в промежутке между этими событиями оно успело вернуться еще и в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

В итоге точку в судебных препирательствах поставил Мосгорсуд. Апелляционная инстанция сочла желание Симоновского суда в очередной раз переадресовать материалы в Пресненский суд «незаконным и необоснованным». Более того, отмечалось в соответствующем постановлении, все подсудимые «выразили свое волеизъявление на рассмотрение уголовного дела Симоновским судом Москвы».

В ходе состоявшихся там прений максимальный срок — семь лет колонии общего режима — гособвинитель запросил для Александра Каверина. Остальные фигуранты, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде шести лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ранее по иску Агентства по страхованию вкладов Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности (2,8 млрд руб.) целый ряд лиц, под чьим контролем находился Газстройбанк. Среди прочих были в этом списке Александр и Наталья Каверины, а также Анна Клюкас.

Олег Рубникович