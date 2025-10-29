Трамп и Си Цзиньпин встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября

Президент США в рамках своего азиатского турне посетит южнокорейский Пусан, там пройдет встреча с лидером КНР. МИД Китая уточнил, что переговоры запланированы на 30 октября.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменяются мнениями по вопросам стратегического характера, касающимся двусторонних отношений, и обсудят темы, представляющие взаимный интерес, сказано в заявлении китайского МИД.

Официальный представитель ведомства Го Цзякунь на брифинге подчеркнул, что Пекин готов к взаимодействию с Вашингтоном ради достижения положительных результатов встречи и хочет «придать новый импульс стабильному развитию китайско-американских отношений» (цитата по ТАСС).